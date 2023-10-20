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Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошло

Сегодня 08:00
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Без паники!

Новости Днепра про Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошло

Сегодня, 20 октября, в Кривом Роге будет громко – там прогремят взрывы.

Но причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 13:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), а в 14:00 – в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы) .

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошлоУкраїнська Новости Днепра про Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошлоРусский

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