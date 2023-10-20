Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошло

Сегодня, 20 октября, в Кривом Роге будет громко – там прогремят взрывы.
Но причин для паники нет – они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 13:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), а в 14:00 – в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы) .
Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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