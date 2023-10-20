Остались муж и двое детей: сегодня попрощаются с женщиной, которую убила российская ракета в Обуховке

18 октября россияне нанесли удар по Днепровскому району.

Они попали по частному сектору в селе Обуховка.

К сожалению, погибла 31-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина. Троих пострадавших госпитализировали в больницу.

Сегодня, 20 октября, попрощаются с 31-летней Екатериной. У нее остались муж и двое детей. Старшей дочери 13 лет, а младшей — 1,5.

Об этом сообщила Оксана Гавелей в ФБ-сообществе «Объединенная территориальная громада «Обуховки — Николаевки».

Прощание с Екатериной состоится 20:10 на Сугаковском кладбище в 11:00, — написала она.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Екатерины!

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