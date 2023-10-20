Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Остались муж и двое детей: сегодня попрощаются с женщиной, которую убила российская ракета в Обуховке

Остались муж и двое детей: сегодня попрощаются с женщиной, которую убила российская ракета в Обуховке

Сегодня 10:00
просмотров

18 октября россияне нанесли удар по Днепровскому району.

Новости Днепра про Остались муж и двое детей: сегодня попрощаются с женщиной, которую убила российская ракета в Обуховке

Они попали по частному сектору в селе Обуховка.

К сожалению, погибла 31-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина. Троих пострадавших госпитализировали в больницу.

Сегодня, 20 октября, попрощаются с 31-летней Екатериной. У нее остались муж и двое детей. Старшей дочери 13 лет, а младшей — 1,5.

Об этом сообщила Оксана Гавелей в ФБ-сообществе «Объединенная территориальная громада «Обуховки — Николаевки».

Прощание с Екатериной состоится 20:10 на Сугаковском кладбище в 11:00, — написала она.

Новости Днепра про Остались муж и двое детей: сегодня попрощаются с женщиной, которую убила российская ракета в Обуховке

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Екатерины!

Читайте также:

Новости Днепра про Остались муж и двое детей: сегодня попрощаются с женщиной, которую убила российская ракета в ОбуховкеУкраїнська Новости Днепра про Остались муж и двое детей: сегодня попрощаются с женщиной, которую убила российская ракета в ОбуховкеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 08:00
Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошло

Без паники!

Мужественно защищал Украину: в больнице Днепра от ранений умер 44-летний майор полиции
Новости Днепра
Сегодня 07:20
Мужественно защищал Украину: в больнице Днепра от ранений умер 44-летний майор полиции

Вечная слава!

В горсовете Днепра объяснили, почему не все первоклассники получили ученические билеты
Новости Днепра
Вчера 18:03
В горсовете Днепра объяснили, почему не все первоклассники получили ученические билеты

Полезная информация!

Вилкул прокомментировал звуки взрывов, которые слышали в Кривом Роге: все ОК
Новости Днепра
Вчера 17:43
Вилкул прокомментировал звуки взрывов, которые слышали в Кривом Роге: все ОК

На Днепропетровщине снова тревожно.

Последние новости

Обязательно ли жителям Днепра менять паспорт-книжечку на ID-карту
Обязательно ли жителям Днепра менять паспорт-книжечку на ID-карту

Важная информация!

Сегодня 09:25
4
просмотров
За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков
За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков

Слава Украине! Слава ВСУ!

Сегодня 08:30
4
просмотров
Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошло
Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошло

Без паники!

Сегодня 08:00
2
просмотров
Мужественно защищал Украину: в больнице Днепра от ранений умер 44-летний майор полиции
Мужественно защищал Украину: в больнице Днепра от ранений умер 44-летний майор полиции

Вечная слава!

Сегодня 07:20
3
просмотров
Погода на 20 октября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 20 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
1
просмотров
Тысячам потребителей отключат свет с 23 по 27 октября: где не будет электрики несколько дней подряд
Тысячам потребителей отключат свет с 23 по 27 октября: где не будет электрики несколько дней подряд

В Днепре и области на следующей неделе снова запланировано масштабное отключение.

Вчера 22:00
8
просмотров
На Днепропетровщине военный сливал россиянам информацию о своих товарищах
На Днепропетровщине военный сливал россиянам информацию о своих товарищах

В Днепропетровской области будут судить предателя.

Вчера 21:29
6
просмотров
Словно ангел закрыл небо над городом: в Днепре сняли живописный закат (ФОТО)
Словно ангел закрыл небо над городом: в Днепре сняли живописный закат (ФОТО)

В Днепре засняли живописный закат.

Вчера 20:53
4
просмотров
В Днепре и области могут продавать опасный кофе из Германии
В Днепре и области могут продавать опасный кофе из Германии

В Днепр и область мог попасть опасный кофе.

Вчера 20:08
6
просмотров
Должны ли жители Днепра и области платить за поверку счетчика газа
Должны ли жители Днепра и области платить за поверку счетчика газа

Газовики рассказали, должны ли пользователи платить за поверку счетчика.

Вчера 19:25
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх