Біологу з Кривого Рогу вдалося віднайти рідкісний сукулент, який росте в каньйонах

Рідкісну для степової частини України рослину вдалося віднайти криворізькому біологу.

Біолог та викладач криворізького університету Валерій Коцюруба показав рідкісний сукулент, який зустріти у дикій природі степової України майже не можливо. Мова йде про молодило руське, або як його називають у народі – “свинячий хліб”. Вдалося помітити рослину в Арбузинському каньйоні.

Молодило руське – сукулентна багаторічна рослина з родини товстолистих. Занесене до Офіційного переліку регіонально рідкісних рослин Дніпропетровської області. Найбільш поширене у заповідниках.

Його іноді збирають у лікарських цілях, а от на Кавказі, де молодило росте майже всюди, цю рослину використовують для консервації та в салатах. Молодило квасять та маринують на зиму.

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