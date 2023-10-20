Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Біологу з Кривого Рогу вдалося віднайти рідкісний сукулент, який росте в каньйонах

Біологу з Кривого Рогу вдалося віднайти рідкісний сукулент, який росте в каньйонах

Сьогодні 10:32
просмотров

Рідкісну для степової частини України рослину вдалося віднайти криворізькому біологу.

Новости Днепра про Біологу з Кривого Рогу вдалося віднайти рідкісний сукулент, який росте в каньйонах

Біолог та викладач криворізького університету Валерій Коцюруба показав рідкісний сукулент, який зустріти у дикій природі степової України майже не можливо. Мова йде про молодило руське, або як його називають у народі – “свинячий хліб”. Вдалося помітити рослину в Арбузинському каньйоні.

Новости Днепра про Біологу з Кривого Рогу вдалося віднайти рідкісний сукулент, який росте в каньйонах

Молодило руське – сукулентна багаторічна рослина з родини товстолистих. Занесене до Офіційного переліку регіонально рідкісних рослин Дніпропетровської області. Найбільш поширене у заповідниках. 

Його іноді збирають у лікарських цілях, а от на Кавказі, де молодило росте майже всюди, цю рослину використовують для консервації та в салатах. Молодило квасять та маринують на зиму.

Новости Днепра про Біологу з Кривого Рогу вдалося віднайти рідкісний сукулент, який росте в каньйонах

Читайте також:

Новости Днепра про Біологу з Кривого Рогу вдалося віднайти рідкісний сукулент, який росте в каньйонахУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Чи обов`язково мешканцям Дніпра замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
Новини Дніпра
Сьогодні 09:25
Чи обов`язково мешканцям Дніпра замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

Важлива інформація!

Заряджайте все: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 06:50
Заряджайте все: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Тисячі споживачів будуть без світла з 23 по 27 жовтня: де не буде електрики декілька днів поспіль
Новини Дніпра
Вчора 22:00
Тисячі споживачів будуть без світла з 23 по 27 жовтня: де не буде електрики декілька днів поспіль

У Дніпрі та області наступного тижня знову запланували масштабне відключення.

На Дніпропетровщині військовий зливав росіянам інформацію про своїх товаришів
Новини Дніпра
Вчора 21:29
На Дніпропетровщині військовий зливав росіянам інформацію про своїх товаришів

На Дніпропетровщині судитимуть зрадника.

Наверх