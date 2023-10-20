В Днепре прогремит массированный взрыв: без паники

Сегодня, 20 октября, в Днепре в период с 12:00 до 16:00 на производстве ООО «ЛЮБИМОВСКИЙ КАРЬЕР» будет произведен массированный взрыв.
Его могут услышать жители Самарского района.
Об этом сообщили в Управлении ЖКХ Левобережной администрации.
Массированный взрыв прогремит и 2 ноября.
Уважаемые жители Самарского района! 20 октября и 2 ноября в период с 12:00 до 16:00 на производстве ООО «ЛЮБИМОВСКИЙ КАРЬЕР» будет произведен массированный взрыв. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем, предприятием будут соблюдены все условия, — говорится в сообщении.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошло.
Читайте также:
Автор:
В Никополе на Днепропетровщине ходят слухи о вероятной подготовке к…
18 октября россияне нанесли удар по Днепровскому району.
Без паники!
Вечная слава!
На вокзале в Днепре задержан мужчина, который перевозил оружие.
В Никополе на Днепропетровщине ходят слухи о вероятной подготовке к эвакуации горожан.
Редкое для степной части Украины растение удалось найти криворожскому биологу.
18 октября россияне нанесли удар по Днепровскому району.
Важная информация!
Слава Украине! Слава ВСУ!
Без паники!
Вечная слава!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В Днепре и области на следующей неделе снова запланировано масштабное отключение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!