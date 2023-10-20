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В Днепре прогремит массированный взрыв: без паники

Сегодня 12:04
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Сохраняйте спокойствие!

Новости Днепра про В Днепре прогремит массированный взрыв: без паники

Сегодня, 20 октября, в Днепре в период с 12:00 до 16:00 на производстве ООО «ЛЮБИМОВСКИЙ КАРЬЕР» будет произведен массированный взрыв.

Его могут услышать жители Самарского района.

Об этом сообщили в Управлении ЖКХ Левобережной администрации.

Массированный взрыв прогремит и 2 ноября.

Уважаемые жители Самарского района! 20 октября и 2 ноября в период с 12:00 до 16:00 на производстве ООО «ЛЮБИМОВСКИЙ КАРЬЕР» будет произведен массированный взрыв. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем, предприятием будут соблюдены все условия, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Днепре прогремит массированный взрыв: без паники

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что Вилкул предупреждает о взрывах в Кривом Роге: что произошло.

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