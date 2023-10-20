Мужественно защищал Украину: в больнице Днепра от ранений умер 44-летний майор полиции

Вечная слава!

15 октября в больнице Днепра от полученных в бою ранений умер солдат Антон Рыжонков. Ему было 44 года.

Об этом сообщили на ФБ-странице Каменского городского совета.

Антон Рыжонков родился 18 апреля 1979 года в Днепродзержинске. В 2000 году окончил Донецкий институт внутренних дел при Донецком государственном университете. В течение 2000-2017 годов работал на разных должностях в МВД Украины в Днепропетровской области, майор полиции. С июня этого года защищал Украину от российских захватчиков.

У него остались жена, мать, сестра и брат.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника.

Вечная память и слава Герою!

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