В Днепре и области могут продавать опасный кофе из Германии

Об этом сообщили в Госпотребслужбе в Днепропетровской области.
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов получила информационное сообщение, полученное системой быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах, относительно выявления хлорпирифоса в органическом зеленом кофе. Она была собрана в Гондурасе, но экспортировалась из Германии.
Отправитель: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg. Получатель: ООО «Кофитон», ул. Ломоносова 75 а, г. Киев, 03189.
По данным Госпотребслужбы опасный кофе с хлорпирифосом мог попасть на прилавки магазинов Днепра и области.
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