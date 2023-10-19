В Днепре и области могут продавать опасный кофе из Германии

В Днепр и область мог попасть опасный кофе.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе в Днепропетровской области.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов получила информационное сообщение, полученное системой быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах, относительно выявления хлорпирифоса в органическом зеленом кофе. Она была собрана в Гондурасе, но экспортировалась из Германии.

Отправитель: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg. Получатель: ООО «Кофитон», ул. Ломоносова 75 а, г. Киев, 03189.

По данным Госпотребслужбы опасный кофе с хлорпирифосом мог попасть на прилавки магазинов Днепра и области.

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