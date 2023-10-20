За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали рекордное количество россиян – 1380. Всего же с 24.02.2022 по 20.10.2023 наши воины отправили на концерт Кобзона 292060 оккупантов.
Кроме того, вчера ВСУ уничтожили 55 вражеских танков, 120 ББМ, 29 артиллерийских систем и т.д.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составили:
Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.
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