За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков

Слава Украине! Слава ВСУ!

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали рекордное количество россиян – 1380. Всего же с 24.02.2022 по 20.10.2023 наши воины отправили на концерт Кобзона 292060 оккупантов.

Кроме того, вчера ВСУ уничтожили 55 вражеских танков, 120 ББМ, 29 артиллерийских систем и т.д.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 292060 (+1380) человек,

танков ‒ 5047 (+55),

боевых бронированных машин – 9557 (+120),

артиллерийских систем – 7012 (+29),

РСЗО – 822 (+4),

средства ПВО – 548 (+0),

самолетов – 320 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8),

крылатые ракеты ‒ 1535 (+1),

корабли /катера ‒ 20 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9370 (+33),

специальная техника – 985 (+0).

Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.

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