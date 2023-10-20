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  • За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков

За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков

Сегодня 08:30
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Слава Украине! Слава ВСУ!

Новости Днепра про За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали рекордное количество россиян – 1380. Всего же с 24.02.2022 по 20.10.2023 наши воины отправили на концерт Кобзона 292060 оккупантов.

Кроме того, вчера ВСУ уничтожили 55 вражеских танков, 120 ББМ, 29 артиллерийских систем и т.д.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 292060 (+1380) человек,
  • танков ‒ 5047 (+55),
  • боевых бронированных машин – 9557 (+120),
  • артиллерийских систем – 7012 (+29),
  • РСЗО – 822 (+4),
  • средства ПВО – 548 (+0),
  • самолетов – 320 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8),
  • крылатые ракеты ‒ 1535 (+1),
  • корабли /катера ‒ 20 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9370 (+33),
  • специальная техника – 985 (+0).

Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.

Новости Днепра про За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков

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