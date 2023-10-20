За добу ЗСУ знищили рекордну кількість росіян та 55 ворожих танків

Слава Україні! Слава ЗСУ!

За минулу добу українські захисники ліквідували рекордну кількість росіян – 1380. Усього ж з 24.02.2022 до 20.10.2023 наші воїни відправили на концерт Кобзона 292060 окупантів.

Крім того, за учора ЗСУ знищили 55 ворожих танків, 120 ББМ, 29 артилерійських систем тощо.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.10.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 292060 (+1380) осіб,

танків ‒ 5047 (+55),

бойових броньованих машин ‒ 9557 (+120),

артилерійських систем – 7012 (+29),

РСЗВ – 822 (+4),

засоби ППО ‒ 548 (+0),

літаків – 320 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8),

крилаті ракети ‒ 1535 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33),

спеціальна техніка ‒ 985 (+0).

Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.

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