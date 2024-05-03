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НМТ-2024: как зарегистрироваться на дополнительную сессию

Сегодня 14:43
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Очень скоро желающие получить высшее образование в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест. Основной этап регистрации лиц для участия в основных сессиях НМТ длился с 14 марта по 11 апреля включительно.

Новости Днепра про НМТ-2024: как зарегистрироваться на дополнительную сессию

Если вы не успели зарегистрироваться на НМТ, то эта информация для вас. Мы расскажем, как это сделать во время дополнительной сессии.

Как отмечают в Министерстве образования и науки Украины, дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии национального мультипредметного теста начинается с 10 по 15 мая 2024 года.

Зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ могут лица, которые:

  • регистрировались в основной период регистрации, однако получили отказ в регистрации. Важное уточнение: они могут только устранить недостатки и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования;
  • по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период;
  • находятся в местах лишения свободы или следственных изоляторах на основании решения суда.

Для регистрации в дополнительный период необходимо:

  • создать персональный кабинет с помощью специального сервиса, который размещен на сайте УЦОКО;
  • загрузить в персональный кабинет сканкопию или фотокопию заявления о предоставлении возможности сдать НМТ во время дополнительной сессии;
  • подать документ, подтверждающий уважительную причину, по которой участник/-ца не зарегистрировался/-лась во время основного периода регистрации (например, справка из больницы).

Отметим, основная сессия НМТ-2024 продлится с 14 мая по 25 июня; дополнительная — с 11 по 19 июля. Участники тестирования, которые находятся за рубежом, смогут сдать НМТ-2024 во временных экзаменационных центрах, которые будут открыты в 57 городах 32 стран мира.

Напомним, ранее мы писали, что абитуриенты из Днепра могут зарегистрироваться на НМТ-2024 с помощью «Дії»: видеоинструкция.

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Новости Днепра про НМТ-2024: как зарегистрироваться на дополнительную сессиюУкраїнська Новости Днепра про НМТ-2024: как зарегистрироваться на дополнительную сессиюРусский

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