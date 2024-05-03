НМТ-2024: как зарегистрироваться на дополнительную сессию

Если вы не успели зарегистрироваться на НМТ, то эта информация для вас. Мы расскажем, как это сделать во время дополнительной сессии.
Как отмечают в Министерстве образования и науки Украины, дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии национального мультипредметного теста начинается с 10 по 15 мая 2024 года.
Зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ могут лица, которые:
Для регистрации в дополнительный период необходимо:
Отметим, основная сессия НМТ-2024 продлится с 14 мая по 25 июня; дополнительная — с 11 по 19 июля. Участники тестирования, которые находятся за рубежом, смогут сдать НМТ-2024 во временных экзаменационных центрах, которые будут открыты в 57 городах 32 стран мира.
Напомним, ранее мы писали, что абитуриенты из Днепра могут зарегистрироваться на НМТ-2024 с помощью «Дії»: видеоинструкция.
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