В Днепре и области объявили чрезвычайный уровень опасности на 4-6 мая

Отметим, ранее мы писали, что на Днепр и область надвигаются заморозки в Пасхальные дни. Уровень опасности — желтый!

В этот период будьте осторожны с огнем, особенно на природе!

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждают: 4-6 мая в Украине, в частности в Днепре и области, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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