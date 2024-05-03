В небе над Украиной ночью снова заметили таинственный объект: что это могло быть (ФОТО)

Сегодня ночью в небе над Украиной снова заметили таинственный объект — белую вспышку сняли во многих областях, в том числе и на Днепропетровщине.
Как сообщили в Telegram-канале Alpha Centauri (это научно-популярный проект, посвященный популяризации космонавтики, астрономии и исследованию космоса в целом), это была вторая ступень носителя SpaceX Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion.
Опять таинственные объекты в украинском небе! Над некоторыми регионами страны можно было увидеть вторую ступень носителя SpaceX Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion, — говорится в сообщении.
Также представители Alpha Centauri объяснили, почему они считают, что это именно Falcon 9:
Через сервис flightclub можно посмотреть траекторию запуска, где будет видно, что примерно в 22:50 по Киевскому времени вторая ступень Falcon 9 находилась именно там, где этот объект наблюдали на небе — на северо-западе.
Также ночью северные области Украины охватило ярко-розовое Северное сияние. По предварительной информации, его сформировали мощные магнитные бури.
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра напугала яркая вспышка в небе: что это могло быть (ВИДЕО).
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