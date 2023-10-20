Чи обов`язково мешканцям Дніпра замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

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Дуже часто у мешканців Дніпра виникає питання, чи потрібно замінювати паспорт-книжечку на ID-картку.

На це питання відповідає dnepr.info з посиланням на Державну міграційну службу.

Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Однак у даний час власники паспорта-книжечки можуть обміняти його на ID-картку за власним бажанням.

Також ID-картка видається у всіх випадках, коли необхідна заміна паспорта зразка 1994 року (втрата, крадіжка, псування, зміна прізвища або інших даних власника документа).

Крім того, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

Зазначимо, ID-картка — паспорт громадянина України нового зразка, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Паспорт виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Паспорт оформлюється особам, які не досягли 18-річного віку, — на 4 роки, а особам, які досягли 18-річного віку, — на кожні 10 років.

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