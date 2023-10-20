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Обязательно ли жителям Днепра менять паспорт-книжечку на ID-карту

Сегодня 09:25
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Важная информация!

Новости Днепра про Обязательно ли жителям Днепра менять паспорт-книжечку на ID-карту

Очень часто у жителей Днепра возникает вопрос, нужно ли менять паспорт-книжечку на ID-карту.

На этот вопрос отвечает dnepr.info со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Законодательство Украины не определяет конечной даты действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Однако в настоящее время владельцы паспорта-книжечки могут обменять его на ID-карту по собственному желанию.

Также ID-карта выдается во всех случаях, когда необходима замена паспорта образца 1994 года (утрата, кража, порча, смена фамилии или других данных владельца документа).

Кроме того, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

Отметим, ID-карта — паспорт гражданина Украины нового образца, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Паспорт изготовляется в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель. Паспорт оформляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста, — на 4 года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста, — на каждые 10 лет.

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