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  • На Дніпропетровщині швидка тричі за день приїздила до п’яного 17-річного хлопця

На Дніпропетровщині швидка тричі за день приїздила до п’яного 17-річного хлопця

Сьогодні 12:38
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У Новомосковську, що на Дніпропетровщині "швидка" тричі за день приїздила до п'яного 17-річного хлопця.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині швидка тричі за день приїздила до п'яного 17-річного хлопця

Як розповіла співробітниця Новомосковської станції ЕМД Тетяна, за 18 жовтня диспетчери тричі отримували виклики з однієї й тієї ж адреси. 

Перший виклик надійшов о 6:30. 17-річному хлопцеві стало зле. Виявилося, що неповнолітній перепив алкоголю разом зі своїм дорослим родичем. Медики оглянули підлітка, але той відмовся від госпіталізації. Другий виклик надійшов уже ввечері. Цього разу бригада швидкої забрала до лікарні обох чоловіків. 

А вже опівночі 36-річний п’яниця викликає швидку собі, щоб зробили “який-небудь укол”, – зазначає Тетяна.

Бригада, яка приїхала на виклик, стикнулася з хамством зі сторони пацієнта, який почав ображати лікарів та провокувати їх на бійку. Фельдшери викликали на місце поліцію.

Тож огляд пацієнтів вже проводився в присутності поліції. Однак чомусь потреби в медичній допомозі у п’яного молодика вже не було. Тож виходить, що таких пацієнтів повинна лікувати поліція. Обуренню немає меж. Саме таким пацієнтам зобов’язані і держава, і екстрені служби. Щоб “який-небудь укол” дав змогу надалі топити здоров’я та молодість в пляшці, – зауважує Тетяна. 

Медики наголошують на тому, що такі виклики забирають ресурси станцій ЕМД і лікарі вимушені боротися з неадекватними пацієнтами, замість того, щоб допомагати людям, які дійсно потребують їхньої присутності. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині швидка тричі за день приїздила до п'яного 17-річного хлопця

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині швидка тричі за день приїздила до п'яного 17-річного хлопцяУкраїнська

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