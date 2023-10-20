На Днепропетровщине скорая трижды за день приезжала к пьяному 17-летнему парню

В Новомосковске, что на Днепропетровщине "скорая" трижды в день приезжала к пьяному 17-летнему парню.

Как рассказала сотрудница Новомосковской станции ЭМД Татьяна, за 18 октября диспетчеры трижды получали вызовы по одному и тому же адресу.

Первый вызов поступил в 6:30. 17-летнему парню стало плохо. Оказалось, что несовершеннолетний перепил алкоголя вместе со своим взрослым родственником. Медики осмотрели подростка, но тот отказался от госпитализации. Второй вызов пришел уже вечером. На этот раз бригада скорой забрала в больницу обоих мужчин.

А уже в полночь 36-летний пьяница вызывает скорую себе, чтобы сделали «какой-нибудь укол», — отмечает Татьяна.

Приехавшая на вызов бригада столкнулась с хамством со стороны пациента, который начал оскорблять врачей и провоцировать их на драку. Фельдшеры вызвали полицию.

Так что осмотр пациентов уже проводился в присутствии полиции. Однако почему-то потребности в медицинской помощи у пьяного парня уже не было. Так что получается, что таких пациентов должна лечить полиция. Возмущению нет предела. Именно таким пациентам обязаны и государство, и экстренные службы. Чтобы «какой-нибудь укол» позволил в дальнейшем топить здоровье и молодость в бутылке, — отмечает Татьяна.

Медики отмечают, что такие вызовы забирают ресурсы станций ЭМД и врачи вынуждены бороться с неадекватными пациентами, вместо того, чтобы помогать людям, действительно нуждающимся в их присутствии.

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