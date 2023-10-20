У Дніпрі відключили від водопостачання житломасив та кілька вулиць: подробиці

Сьогодні, 20 жовтня, у Дніпрі житловий масив та кілька вулиць залишилися без води.
А саме:
Причина – проведення аварійних робіт на вул. Донецьке шосе, 1.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ). Також ми повідомляли, що тисячі споживачів будуть без світла з 23 по 27 жовтня: де не буде електрики декілька днів поспіль.
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