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  • У Дніпрі відключили від водопостачання житломасив та кілька вулиць: подробиці

У Дніпрі відключили від водопостачання житломасив та кілька вулиць: подробиці

Сьогодні 11:35
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі відключили від водопостачання житломасив та кілька вулиць: подробиці

Сьогодні, 20 жовтня, у Дніпрі житловий масив та кілька вулиць залишилися без води.

А саме:

  • ж/м Ломівський-2,
  • вул. Донецьке шосе,
  • вул. Бєляєва,
  • вул. Висоцького.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Донецьке шосе, 1.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі відключили від водопостачання житломасив та кілька вулиць: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ). Також ми повідомляли, що тисячі споживачів будуть без світла з 23 по 27 жовтня: де не буде електрики декілька днів поспіль.

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Новости Днепра про У Дніпрі відключили від водопостачання житломасив та кілька вулиць: подробиціУкраїнська

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