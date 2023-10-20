В Днепре отключили от водоснабжения жилмассив и несколько улиц: подробности

Сегодня, 20 октября, в Днепре жилой массив и несколько улиц остались без воды.
А именно:
Причина – проведение аварийных работ на ул. Донецкое шоссе, 1.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Обновлено: также в Днепре прекращено водоснабжение:
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА). Также мы сообщали, что тысячам потребителей отключат свет с 23 по 27 октября: где не будет электрики несколько дней подряд.
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