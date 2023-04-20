По информации местных ТГ-каналов, скорее всего, это произойдет 25 апреля.
Во многих заведениях в Днепре уже убирают, а также вешают вывески и раскладывают зонты от солнца.
А сегодня возле Макдональдса на Победе заметили первых «посетителей».
Об этом сообщает dnepr.info.
В самом ресторане сидят несколько человек и что-то едят. А «посетители», которые стоят на улице возле ресторана, жуют бургеры.
Скорее всего, это работники заведения. Кроме того, территорию вокруг McDonald’s уже привели в порядок.
Так что ждем открытия!
Отметим, что McDonald’s меняет рецепты ряда своих самых популярных блюд.
Наши шеф-повара готовят небольшие, но вкусные усовершенствования сэндвича Big Mac, бургера McDouble и нашего классического чизбургера, двойного чизбургера и гамбургера, – сообщили в компании.
В McDonald’s обещают, что после изменения рецептуры булочки будут более мягкими, сыр будет лучше плавиться, а котлеты станут более сочными.
Обновленные бургеры уже попробовали в Австралии, Канаде и Бельгии, скоро их будут вводить в ресторанах США, а когда эти изменения дойдут до украинского McDonald’s – неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, как изменились цены в McDonald’s за время войны.
Читайте также:
Автор:
Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.
В Днепропетровской области чиновник нанес государству 400 тысяч гривен ущерба.
Важная информация!
Вчера, 18 апреля, в Днепре в тире спортивного комплекса "Динамо"…
Ушел из жизни ветеринар Павел Иванович Лопата. Он был одним из основателей и ведущих врачей ветеринарной клиники и аптеки “На Рабочей”
Водоснабжение в Днепре отсутствует на некоторых улицах из-за аварийных работ.
Военные уничтожили три пункта управления оккупантов, а за Бахмут в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.
Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.
В Днепропетровской области чиновник нанес государству 400 тысяч гривен ущерба.
В Никополе объявили подозрение мужчине, пропагандировавшему коммунизм в соцсетях.
Первый небоскреб появился в Днепре в 1976 году – это был жилой дом на 19 этажей на бывшей Новодворяднской улице. Построили его по проекту архитектора Павла Ниринберга. На первых этажах дома находился магазин «Дом книги». Он уже давно не работает,…
Важная информация!
В Днепре ушел из жизни известный ветеринар Павел Иванович Лопата.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!