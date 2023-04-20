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Возле Макдональдса на Победе заметили первых «посетителей»

Сегодня 17:58
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Очень скоро в Днепре должен открыться McDonald's.

Новости Днепра про Возле Макдональдса на Победе заметили первых

По информации местных ТГ-каналов, скорее всего, это произойдет 25 апреля.

Во многих заведениях в Днепре уже убирают, а также вешают вывески и раскладывают зонты от солнца.

А сегодня возле Макдональдса на Победе заметили первых «посетителей».

Об этом сообщает dnepr.info.

В самом ресторане сидят несколько человек и что-то едят. А «посетители», которые стоят на улице возле ресторана, жуют бургеры.

Скорее всего, это работники заведения. Кроме того, территорию вокруг McDonald’s уже привели в порядок.

Новости Днепра про Возле Макдональдса на Победе заметили первых

Так что ждем открытия!

Отметим, что McDonald’s меняет рецепты ряда своих самых популярных блюд.

Наши шеф-повара готовят небольшие, но вкусные усовершенствования сэндвича Big Mac, бургера McDouble и нашего классического чизбургера, двойного чизбургера и гамбургера, – сообщили в компании.

В McDonald’s обещают, что после изменения рецептуры булочки будут более мягкими, сыр будет лучше плавиться, а котлеты станут более сочными.

Обновленные бургеры уже попробовали в Австралии, Канаде и Бельгии, скоро их будут вводить в ресторанах США, а когда эти изменения дойдут до украинского McDonald’s – неизвестно.

Новости Днепра про Возле Макдональдса на Победе заметили первых

Напомним, ранее мы писали, как изменились цены в McDonald’s за время войны.

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