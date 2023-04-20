Біля Макдональдсу на Перемозі помітили перших “відвідувачів”

Дуже скоро у Дніпрі має відкритися McDonald's.

За інформацією місцевих ТГ-каналів, скоріше за все, що це станеться 25 квітня.

У багатьох закладах у Дніпрі вже прибирають, а також вішають вивіски та розкладають зонти від сонця.

А сьогодні біля Макдональдсу на Перемозі помітили перших “відвідувачів”.

Про це повідомляє dnepr.info.

У самому ресторані сидять кілька людей та щось їдять. А ті “відвідувачі”, що стоять на вулиці біля ресторану, жують бургери.

Скоріше за все, що це працівники закладу. Крім того, територію навколо McDonald’s уже довели до ладу.

Тож чекаємо на відкриття!

Зазначимо, McDonald’s змінює рецепти низки своїх найпопулярніших страв.

Наші шеф-кухарі готують невеликі, але смачні вдосконалення сендвіча Big Mac, бургера McDouble і нашого класичного чізбургера, подвійного чізбургера та гамбургера, – повідомили в компанії.

В McDonald’s обіцяють, що після змінення рецептури булочки будуть м’якшими, сир буде краще плавитися, а котлети стануть більш соковитими.

Оновлені бургери вже скуштували в Австралії, Канаді та Бельгії, скоро їх будуть вводити в ресторанах США, а от коли ці зміни дійдуть до український McDonald’s – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінились ціни у McDonald’s за час війни.

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