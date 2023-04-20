Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Что это было – можно почитать здесь (спойлер: не спутник).
Конечно, это событие не осталось без внимания украинцев – загадочное свечение в небе уже стало поводом для многочисленных шуток и мемов в соцсетях.
Мы собрали для вас самые интересные и оригинальные.
Итак, основной темой мемов стало вторжение пришельцев.
Интересно, а инопланетяне смогли бы произнести “Паляниця”?…
Нет, ну хотя бы накрыли – это ж русня увидит ленд-лиз от наших межгалактических партнеров.
На болотах уже паника!
Учите украинский!
Сделали даже «отчет» Воздушных сил об уничтожении НЛО.
Попался, разбойник.
Все под контролем, их уже допрашивают!
Покажем?
Не забыли создатели мемов и о спутнике:
Patriot только приехал в Украину, а уже эффективно работает.
Ну и конечно «нарисовали» новую марку:
Ну и бессмертная классика:
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