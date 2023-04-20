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  • Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Сегодня 12:33
просмотров

Вечером 19 апреля в небе над Киевом была замечена загадочная вспышка.

Что это было – можно почитать здесь (спойлер: не спутник).

Конечно, это событие не осталось без внимания украинцев – загадочное свечение в небе уже стало поводом для многочисленных шуток и мемов в соцсетях.

Мы собрали для вас самые интересные и оригинальные.

Итак, основной темой мемов стало вторжение пришельцев.

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Интересно, а инопланетяне смогли бы произнести “Паляниця”?…

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Нет, ну хотя бы накрыли – это ж русня увидит ленд-лиз от наших межгалактических партнеров.

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

На болотах уже паника!

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Учите украинский!

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Сделали даже «отчет» Воздушных сил об уничтожении НЛО.

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Попался, разбойник.

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Все под контролем, их уже допрашивают!

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Покажем?

Не забыли создатели мемов и о спутнике:

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Patriot только приехал в Украину, а уже эффективно работает.

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Ну и конечно «нарисовали» новую марку:

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Ну и бессмертная классика:

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)Українська Новости Днепра про Летающая тарелка на эвакуаторе и удивленные пришельцы: мемы о загадочных вспышках над Киевом (ФОТО)Русский

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