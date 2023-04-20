Спас сотни животных: в Днепре внезапно умер известный ветеринар

В Днепре ушел из жизни известный ветеринар Павел Иванович Лопата.

О печальном известии сообщили коллеги на Facebook-странице клиники «На Рабочей». Павел Лопата был одним из основателей этого медучреждения для животных.

С большой грустью сообщаем, что не стало одного из основателей и ведущих врачей нашей клиники и аптеки «На Рабочей» – Павла Ивановича Лопата, – сообщили коллеги.

Посетители клиники шокированы этим известием, потому что недавно приходили со своими пушистиками к Павлу Ивановичу на прием. Коллеги говорят, что у него было доброе сердце, он был чутким человеком и профессионалом. За свою карьеру он спас сотни животных, благодаря ему они жили долгую и счастливую жизнь.

Попрощаются с Павлом Ивановичем 21 апреля в 11.00 в Преображенском соборе.

Светлая память и вечный покой, милый наш Павел Иванович, — пишут коллеги и клиенты.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: