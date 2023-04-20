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В горсовете Днепра прокомментировали подтопление: может затопить районы

Сегодня 13:46
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В последние дни Днепр и область страдают от подтоплений, а тут еще и дожди.

Новости Днепра про В горсовете Днепра прокомментировали подтопление: может затопить районы

По прогнозам синоптиков, ближайшие 10 дней в городе осадки будут ежедневно.

Новости Днепра про В горсовете Днепра прокомментировали подтопление: может затопить районы

Так, кто выключил солнце?!

Что, в свою очередь, может усугубить и без того тяжелую ситуацию с подтоплениями. По информации городского совета, уровень воды в реке Днепр уже поднялся на метр выше обычного. Михаил Лысенко, заместитель городского головы, отметил, что это не критично, но есть опасения относительно качества работы ливневых коллекторов в случае дождя.

У нас может перестать работать ливневая канализация, потому что будет искусственный подпор воды: вода из дождеприемников не сможет попадать в реку Днепр, – отметил Михаил Лысенко 18 апреля.

Из-за сегодняшнего ливня коммунальщики уже начали фиксировать плохую проходимость воды в ливневые коллекторы, потому что паводок в реке мешает нормальному выходу воды из ливневых коллекторов. К тому же, в случае длительного повышения уровня воды в реке есть угроза подтопления в АНД и Новокодакском районах.

В настоящее время коммунальщики следят за ситуацией. Отмечается, что на этот случай уже проработан план действий.

Напомним, ранее мы писали, что Днепр и область страдают от подтоплений: что стало причиной.

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