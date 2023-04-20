Загадковий спалах над Києвом: це був не супутник

Учора ввечері, 19 квітня, мешканці столиці побачили в небі яскраві спалахи.

Після цього пролунав звук, схожий на вибухи. При цьому тривоги на цей момент не було.

Спочатку керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про роботу ППО. Однак вже згодом пост видалив і закликав чекати на інформацію від Повітряних сил. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що це результат падіння на Землю космічного супутника NASA.

Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA, — заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Повітряні сили заявили, що спалахи над Києвом пов’язані з падінням супутника або метеорита.

Згодом подію прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це, ймовірно, космічне тіло, що увійшло до щільних шарів атмосфери. Роботи ППО не було.

Подія неординарна. Тим більше ми в стані війни. Тому є такі реакції, що люди стурбовані. А тут ще й Patriot привезли. І вже почалися домисли, – заявив він.

У свою чергу, науковий проєкт Alpha Centauri написав, що це не супутник, а скоріше болід — великий вогняно-яскравий метеор, що виглядає як вогняна куля, яка рухається в небі.

Пізніше представник NASA Роб Маргрета у коментарі BBC спростував інформацію про те, що їхній супутник міг бути причиною спалахів над Києвом. Там наголосили, що супутник RHESSI все ще перебував на орбіті, коли над Києвом побачили спалахи.

Водночас у головному центрі спеціального контролю державного космічного агентства України також прокоментували цю подію.

19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстровали високоенергетичну акустичну подію. Розрахункове місце епіцентру вибуху розташоване в Київській області. Подія ймовірно пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється, – йдеться у заяву агентства.

Ще кілька кадрів спалаху:

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