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  • Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Сьогодні 12:33
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Ввечері 19 квітня в небі над Києвом помітили загадкові спалахи.

Що це було – можна почитати тут (спойлер: не супутник). 

Звісно, ця подія не залишилася без уваги українців – загадкове свічення в небі вже стало приводом для численних жартів та мемів в соцмережах.

Ми зібрали для вас найцікавіші та найоригінальніші.

Отже, основною темою мемів стало вторгнення прибульців.

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Цікаво, а інопланетяни змогли б вимовити “Паляниця”?…

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Нє, ну хоч би накрили – це ж русня побачить ленд-ліз від наших міжгалактичних партнерів. 

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

На болотах вже паніка!

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Вчіть українську! 

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Зробили навіть “звіт” Повітряних сил про знищення НЛО.

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Попався, розбійник. 

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Усе під контролем, їх вже допитують! 

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Покажемо?

Не забули творці мемів і про супутник:  

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Patriot тільки приїхав в Україну, а вже ефективно працює.

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Ну і звісно “намалювали” нову марку:

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Ну і безсмертна класика:

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

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Новости Днепра про Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)Українська

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