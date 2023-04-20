Літаюча тарілка на евакуаторі та здивовані прибульці: меми про загадкові спалахи над Києвом (ФОТО)

Ввечері 19 квітня в небі над Києвом помітили загадкові спалахи.

Що це було – можна почитати тут (спойлер: не супутник).

Звісно, ця подія не залишилася без уваги українців – загадкове свічення в небі вже стало приводом для численних жартів та мемів в соцмережах.

Ми зібрали для вас найцікавіші та найоригінальніші.

Отже, основною темою мемів стало вторгнення прибульців.

Цікаво, а інопланетяни змогли б вимовити “Паляниця”?…

Нє, ну хоч би накрили – це ж русня побачить ленд-ліз від наших міжгалактичних партнерів.

На болотах вже паніка!

Вчіть українську!

Зробили навіть “звіт” Повітряних сил про знищення НЛО.

Попався, розбійник.

Усе під контролем, їх вже допитують!

Покажемо?

Не забули творці мемів і про супутник:

Patriot тільки приїхав в Україну, а вже ефективно працює.

Ну і звісно “намалювали” нову марку:

Ну і безсмертна класика:

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