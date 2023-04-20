У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: рух ускладнено

Будьте уважні!

У Дніпрі сьогодні, 20 квітня, сталася аварія на Новому мосту.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі.

На місці вже працюють правоохоронці, інформації про постраждалих поки немає.

Але будьте уважні: на цій ділянці дороги ускладнено рух транспорту – у напрямку правого берега.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні на мокрій дорозі!

Читайте також:

Українська

Автор: