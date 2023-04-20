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У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: рух ускладнено

Сьогодні 11:09
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Будьте уважні!

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: рух ускладнено

У Дніпрі сьогодні, 20 квітня, сталася аварія на Новому мосту.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі.

На місці вже працюють правоохоронці, інформації про постраждалих поки немає.

Але будьте уважні: на цій ділянці дороги ускладнено рух транспорту – у напрямку правого берега.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні на мокрій дорозі!

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Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: рух ускладненоУкраїнська

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