У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: рух ускладнено

У Дніпрі сьогодні, 20 квітня, сталася аварія на Новому мосту.
Про це повідомили у Ситуаційному центрі.
На місці вже працюють правоохоронці, інформації про постраждалих поки немає.
Але будьте уважні: на цій ділянці дороги ускладнено рух транспорту – у напрямку правого берега.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні на мокрій дорозі!
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