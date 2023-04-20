У Дніпрі автівка збила кур’єра Glovo: що кажуть в компанії

У компанії прокоментували інцидент з начебто кур'єром Glovo, якого збили на Янтарній 19 квітня.

У ніч на 19 квітня, на вулиці Янтарній автівка збила чоловіка на скутері, який їхав з рюкзаком служби доставки Glovo.

Відомо, що Honda начебто не пропустила скутер та врізалася в нього. Постраждалого госпіталізували до лікарні. На місці працювали патрульні.

Як повідомили нам в пресофісі компанії Glovo, там дізналися про цю аварію та з’ясували, що постраждалий наразі не співпрацює зі службою доставки, а останнє замовлення в якості кур’єра доставив ще в березні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі перекриють вулицю в центрі міста. Комунальники будуть ремонтувати дощову каналізацію. Через це декілька днів на цій ділянці буде ускладнений рух.

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