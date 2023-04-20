Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі автівка збила кур’єра Glovo: що кажуть в компанії

Сьогодні 10:10
просмотров

У компанії прокоментували інцидент з начебто кур'єром Glovo, якого збили на Янтарній 19 квітня.

Новости Днепра про У Дніпрі автівка збила кур'єра Glovo: що кажуть в компанії

У ніч на 19 квітня, на вулиці Янтарній автівка збила чоловіка на скутері, який їхав з рюкзаком служби доставки Glovo. 

Відомо, що Honda начебто не пропустила скутер та врізалася в нього. Постраждалого госпіталізували до лікарні. На місці працювали патрульні.

Як повідомили нам в пресофісі компанії Glovo, там дізналися про цю аварію та з’ясували, що постраждалий наразі не співпрацює зі службою доставки, а останнє замовлення в якості кур’єра доставив ще в березні. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі перекриють вулицю в центрі міста. Комунальники будуть ремонтувати дощову каналізацію. Через це декілька днів на цій ділянці буде ускладнений рух. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі автівка збила кур'єра Glovo: що кажуть в компаніїУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині майже 300 будинків залишаються підтопленими
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині майже 300 будинків залишаються підтопленими

    На ранок 20 квітня ДСНС у Дніпропетровській області надало оперативну…

    У Дніпрі розшукують 1-річного та 5-річного хлопчиків: потрібна ваша допомога
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:59
    У Дніпрі розшукують 1-річного та 5-річного хлопчиків: потрібна ваша допомога

    У Дніпрі поліція розшукує 1-річного Ельдара Панченка та 5-річного Петра…

    Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб про втрати Росії в Україні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб про втрати Росії в Україні

    За даними ранку четверга, 20 квітня, українські військові ліквідували за…

    Плануйте маршрут: як у Дніпрі працюватиме транспорт 20 квітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Плануйте маршрут: як у Дніпрі працюватиме транспорт 20 квітня

    20 квітня електротранспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого…

    Наверх