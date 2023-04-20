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У Дніпрі розшукують 1-річного та 5-річного хлопчиків: потрібна ваша допомога

Сьогодні 09:59
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У Дніпрі поліція розшукує 1-річного Ельдара Панченка та 5-річного Петра Кузьменка.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 1-річного та 5-річного хлопчиків: потрібна ваша допомога

19 квітня близько 19:30 двох малолітніх братів, які були вилучені з родини, мати забрала з лікарні без дозволу лікарів. Наразі їхнє місце перебування невідоме.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Примети 1-річного Ельдара Панченка: на вигляд 2 роки, зріст 80 см, середньої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений: штани з «динозаврами», сіра кофта, чорні черевики.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 1-річного та 5-річного хлопчиків: потрібна ваша допомога

Примети 5-річного Петра Кузьменка: зріст 107 см, середньої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений: сірі штани, темно-синя куртка, чорне взуття.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 1-річного та 5-річного хлопчиків: потрібна ваша допомога

Якщо ви бачили хлопчиків або знаєте, де вони можуть бути, повідомте про це до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 1-річного та 5-річного хлопчиків: потрібна ваша допомогаУкраїнська

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