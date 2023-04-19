У Дніпрі в АТБ різко подешевшала сіль: ціни

Люди в паніці розкупили усі наявні і магазинах запаси, а та сіль, що залишилася на складах, подорожчала в рази.
Пізніше на полицях супермаркетів почала з’являтися сіль із Туреччини та інших країн. Дефіцит поступово зникав. Звісно, ціна на “біле золото” значно зросла: якщо до повномасштабної війни кілограм солі коштував 10-12 грн, то після закриття “Артемсолі” – 30 грн і більше.
Але зараз в АТБ сіль різко подешевшала. Так, за кілограм звичайної доведеться заплатити 25,90 грн (по знижці – 18,50 грн).
Морська теж не така дорога, як раніше: кілограм від ТМ “Своя лінія” коштує 24,50 грн.
А сіль йодована ТМ Emekci tuz коштує 15,90 (повна ціна 20,60 грн) – за 750 г.
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