На Перемозі з’явився “найдовший” пішохідний перехід у Дніпрі

Його довжина близько 25 метрів.

На Перемозі з’явився “найдовший” пішохідний перехід у Дніпрі.

Про це повідомляє dnepr.info.

Його нанесли у вівторок, 18 квітня, на бульварі Слави.

Довжина переходу – близько 25 метрів.

Цікаво, що “зебра” з’явилася там, де раніше була стоянка.

Перехід і справді дуже довгий…

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Матроській з’явився новий патріотичний мурал.

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