На Перемозі з’явився “найдовший” пішохідний перехід у Дніпрі.
Про це повідомляє dnepr.info.
Його нанесли у вівторок, 18 квітня, на бульварі Слави.
Довжина переходу – близько 25 метрів.
Цікаво, що “зебра” з’явилася там, де раніше була стоянка.
Перехід і справді дуже довгий…
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Матроській з’явився новий патріотичний мурал.
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