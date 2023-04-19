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На Перемозі по велодоріжках плавають качки (ФОТО)

Сьогодні 18:38
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Учора ми писали, що на Перемозі у Дніпрі сильно підтопило косу: на велодоріжках вже плескається мальок, вода оточила тамтешні кафе, а деякі лавки опинилися вже майже посеред річки.

Новости Днепра про На Перемозі по велодоріжках плавають качки (ФОТО)

Сьогодні ситуація погіршилася. Води стало ще більше, особливо там, де кафе: місця, де раніше відпочивали люди, затоплені.

Про це повідомляє dnepr.info.

Також річка впритул підібралася до пішохідних доріжок. А там, де раніше були велодоріжки, тепер плавають качки.

Новости Днепра про На Перемозі по велодоріжках плавають качки (ФОТО)

Новости Днепра про На Перемозі по велодоріжках плавають качки (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на території обласного центру вода затоплює приватні будинки та дачні садиби, пляжі, набережну тощо. У пресслужбі “Укргідроенерго” пояснили, що цьогоріч рівень води на близько метр перевищує минулорічний. Головна причина підтоплень – стрімке збільшення рівня підземних вод та регулярні опади. Детальніше про це – тут.

Також раніше ми писали, що у Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО). 

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Новости Днепра про На Перемозі по велодоріжках плавають качки (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Перемозі по велодоріжках плавають качки (ФОТО)Русский

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