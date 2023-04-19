На Перемозі по велодоріжках плавають качки (ФОТО)

Учора ми писали, що на Перемозі у Дніпрі сильно підтопило косу: на велодоріжках вже плескається мальок, вода оточила тамтешні кафе, а деякі лавки опинилися вже майже посеред річки.

Сьогодні ситуація погіршилася. Води стало ще більше, особливо там, де кафе: місця, де раніше відпочивали люди, затоплені.

Про це повідомляє dnepr.info.

Також річка впритул підібралася до пішохідних доріжок. А там, де раніше були велодоріжки, тепер плавають качки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на території обласного центру вода затоплює приватні будинки та дачні садиби, пляжі, набережну тощо. У пресслужбі “Укргідроенерго” пояснили, що цьогоріч рівень води на близько метр перевищує минулорічний. Головна причина підтоплень – стрімке збільшення рівня підземних вод та регулярні опади. Детальніше про це – тут.

Також раніше ми писали, що у Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: