У Дніпрі затримали чоловіка, який напередодні забив до смерті свою дружину

Житель Дніпра вбив свою дружину.

Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 41-річної жінки затримали у Дніпрі.

23 квітня в одному із приватних будиків у Дніпровському районі виявили труп жінки. На тілі померлої були синці та інші ушкодження. На місце викликали правоохоронців, які з’ясували, що до злочину може бути причетний цивільний чоловік вбитої.

За кілька днів 41-річного чоловіка затримали у Дніпрі. 26 квітня йому оголосили про підозру.

Жителю Дніпра загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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