В Днепре разыскивают 1-летнего и 5-летнего мальчиков: нужна ваша помощь

В Днепре полиция разыскивает 1-летнего Эльдара Панченко и 5-летнего Петра Кузьменко.

19 апреля около 19:30 двоих малолетних братьев, изъятых из семьи, мать забрала из больницы без разрешения врачей. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы 1-летнего Эльдара Панченко: на вид 2 года, рост 80 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет: брюки с «динозаврами», серая кофта, черные ботинки.

Приметы 5-летнего Петра Кузьменко: рост 107 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет: серые брюки, темно-синяя куртка, черная обувь.

Если вы видели мальчиков или знаете, где они могут быть, сообщите об этом в полицию по номерам: 102, (096) 884 83 94.

Важна любая информация!

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