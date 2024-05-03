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НМТ-2024: як зареєструватися на додаткову сесію

Сьогодні 14:43
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Дуже скоро охочі здобути вищу освіту в Україні будуть складати національний мультипредметний тест. Основний етап реєстрації осіб для участі в основних сесіях НМТ тривав з 14 березня до 11 квітня включно.

Новости Днепра про НМТ-2024: як зареєструватися на додаткову сесію

Якщо ви не встигли зареєструватися на НМТ, то ця інформація для вас. Ми розкажемо, як це зробити під час додаткової сесії.

Як зазначають у Міністерстві освіти і науки України, додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту розпочинається з 10 до 15 травня 2024 року.

Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можуть особи, які:

  • реєструвалися в основний період реєстрації, однак отримали відмову в реєстрації. Важливе уточнення: вони можуть лише усунути недоліки та надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти;
  • з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період;
  • перебувають у місцях позбавлення волі або слідчих ізоляторах на підставі рішення суду.

Для реєстрації в додатковий період необхідно:

  • створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу, який розміщений на сайті УЦОЯО;
  • завантажити в персональний кабінет сканкопію або фотокопію заяви про надання можливості скласти НМТ під час додаткової сесії;
  • подати документ, що підтверджує поважну причину, через яку учасник/-ця не зареєструвався/-лася під час основного періоду реєстрації (наприклад, довідка з лікарні).

Зазначимо, основна сесія НМТ-2024 триватиме з 14 травня до 25 червня; додаткова – з 11 до 19 липня. Учасники тестування, які перебувають за кордоном, зможуть скласти НМТ-2024 у тимчасових екзаменаційних центрах, які будуть відкриті в 57 містах 32 країн світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що абітурієнти з Дніпра можуть зареєструватися на НМТ-2024 за допомогою “Дії”: відеоінструкція.

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Новости Днепра про НМТ-2024: як зареєструватися на додаткову сесіюУкраїнська

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