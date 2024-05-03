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  • У Дніпрі та області оголосили надзвичайний рівень небезпеки на 4-6 травня

У Дніпрі та області оголосили надзвичайний рівень небезпеки на 4-6 травня

Сьогодні 15:47
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Небезпека стосується всієї України!

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили надзвичайний рівень небезпеки на 4-6 травня

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають: 4-6 травня в Україні, зокрема у Дніпрі та області, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

4-6 травня в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

У цей період будьте обережні з вогнем, особливо на природі!

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили надзвичайний рівень небезпеки на 4-6 травня

Зазначимо, раніше ми писали, що на Дніпро та область насуваються заморозки у Великодні дні. Рівень небезпеки – жовтий!

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Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили надзвичайний рівень небезпеки на 4-6 травняУкраїнська

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