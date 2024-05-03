У Дніпрі та області оголосили надзвичайний рівень небезпеки на 4-6 травня

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають: 4-6 травня в Україні, зокрема у Дніпрі та області, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
4-6 травня в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
У цей період будьте обережні з вогнем, особливо на природі!
Зазначимо, раніше ми писали, що на Дніпро та область насуваються заморозки у Великодні дні. Рівень небезпеки – жовтий!
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