У Дніпрі та області оголосили надзвичайний рівень небезпеки на 4-6 травня

Небезпека стосується всієї України!

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають: 4-6 травня в Україні, зокрема у Дніпрі та області, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

4-6 травня в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

У цей період будьте обережні з вогнем, особливо на природі!

Зазначимо, раніше ми писали, що на Дніпро та область насуваються заморозки у Великодні дні. Рівень небезпеки – жовтий!

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