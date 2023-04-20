Начал задыхаться: в Днепре водитель чуть не умер посреди дороги

В Днепре мужчина чуть не умер посреди дороги, потому что начал задыхаться.

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.

В четверг, 20 апреля, на перекрестке Полтавского шоссе и улицы Передовой произошло ДТП, во время которого столкнулись ВАЗ и Renault.

Прибывшие на место инцидента патрульные начали выяснять обстоятельства ДТП. Внезапно одному из водителей стало плохо. 64-летний мужчина начал задыхаться и упал на землю. Вероятно, он перенервничал из-за аварии. Инспекторы перевернули пострадавшего на бок и начали контролировать его дыхание.

На место вызвали скорую и следователей. Водитель госпитализирован в больницу.

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