У Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війни

Уже в вересні 2022 року перші ресторани McDonald’s знову відкрилися у Києві. Пізніше – у Броварах, Вінниці, Львові, Житомирі, Луцьку тощо.

Ми вирішили подивитися, як змінилися ціни на їжу у McDonald’s за час війни. Слід зазначити, що вони дуже відрізняються від довоєнних.

Так, за чізбургер доведеться заплатити 57 грн, за гамбургер – 49 грн. Якщо раніше БігТейсті коштував 112 грн, то зараз – 168 грн. Ціна ДаблЧізбургера з 61 грн зросла до 87 грн, а БігМак коштує вже 101 грн.

За велику картоплю доведеться віддати 58 грн, діпи також є у продажу, але тільки у Києві та Київській області. Їхня ціна – 68 грн. За соус доведеться віддати 15 грн.

Найбільша кола коштує 42 грн, а за каву доведеться віддати від 27 грн (еспресо) до 57 грн (мокко).