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У Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війни

Сьогодні 17:23
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24 лютого після початку повномасштабного вторгнення рф McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні. Компанія пояснила, що це з міркувань безпеки.

Новости Днепра про У Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війни

Уже в вересні 2022 року перші ресторани McDonald’s знову відкрилися у Києві. Пізніше – у Броварах, Вінниці, Львові, Житомирі, Луцьку тощо.
 
Тепер мережа ресторанів оголосила, що відновлює роботу в кількох містах у південній та східній частині країни. Зокрема ресторани відкриються в Одесі та Дніпрі. Інформацію про повернення McDonald’s до Дніпра підтвердив і головний художник міста Сергій Білий.
 
Ми вирішили подивитися, як змінилися ціни на їжу у McDonald’s за час війни. Слід зазначити, що вони дуже відрізняються від довоєнних.
 
Так, за чізбургер доведеться заплатити 57 грн, за гамбургер – 49 грн. Якщо раніше БігТейсті коштував 112 грн, то зараз – 168 грн. Ціна ДаблЧізбургера з 61 грн зросла до 87 грн, а БігМак коштує вже 101 грн.
 

Новости Днепра про У Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війни

За велику картоплю доведеться віддати 58 грн, діпи також є у продажу, але тільки у Києві та Київській області. Їхня ціна – 68 грн. За соус доведеться віддати 15 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війни

Найбільша кола коштує 42 грн, а за каву доведеться віддати від 27 грн (еспресо) до 57 грн (мокко).

Новости Днепра про У Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війни

Морозиво теж дороге: найдешевший ріжок коштує 35 грн. Є також порції з наповнювачами за 50 та 60 грн.

 

Новости Днепра про У Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війни

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Новости Днепра про У Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війниУкраїнська

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