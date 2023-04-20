В Днепре планируют перекрыть популярный проспект на правом берегу: подробности

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В Днепре планируют перекрыть проезжую часть переезда через трамвайные пути в районе перекрестка просп. Металлургов и ул. Карла Роде и в районе дома №110 по просп. Металлургов по направлению к ул. Криворожской.

Об этом говорится в проекте решения Днепровского городского головы.

Причина – ремонт, который будет проводить КП «Днепровский электротранспорт». Перекрытие продлится с 8:00 22 апреля до завершения работ.

До начала работ коммунальное предприятие должно разработать временную схему движения транспорта, а также установить ограждение по периметру зоны выполнения работ и сигнальное освещение ограждения.

Стоит отметить, что мэр пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на неделю перекроют проспект Мира.

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