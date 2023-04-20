У Дніпрі планують перекрити популярний проспект на правому березі: подробиці

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У Дніпрі планують перекрити проїзну частину переїзду через трамвайні колії в районі перехрестя просп. Металургів та вул. Карла Роде та в районі будинку №110 на просп. Металургів у напрямку до вул. Криворізької.

Про це йдеться у проєкті рішення Дніпровського міського голови.

Причина – ремонт, який буде проводити КП “Дніпровський електротранспорт”. Перекриття триватиме з 8:00 22 квітня до завершення робіт.

До початку робіт комунальне підприємство має розробити тимчасову схему руху транспорту, а також встановити огорожу по периметру зони виконання робіт і сигнальне освітлення огорожі.

Варто зазначити, що міський голова поки не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на тиждень перекриють проспект Миру.

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