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  • У Дніпрі планують перекрити популярний проспект на правому березі: подробиці

У Дніпрі планують перекрити популярний проспект на правому березі: подробиці

Сьогодні 15:27
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Новости Днепра про У Дніпрі планують перекрити популярний проспект на правому березі: подробиці

У Дніпрі планують перекрити проїзну частину переїзду через трамвайні колії в районі перехрестя просп. Металургів та вул. Карла Роде та в районі будинку №110 на просп. Металургів у напрямку до вул. Криворізької.

Про це йдеться у проєкті рішення Дніпровського міського голови.

Причина – ремонт, який буде проводити КП “Дніпровський електротранспорт”. Перекриття триватиме з 8:00 22 квітня до завершення робіт.

Новости Днепра про У Дніпрі планують перекрити популярний проспект на правому березі: подробиці

До початку робіт комунальне підприємство має розробити тимчасову схему руху транспорту, а також встановити огорожу по периметру зони виконання робіт і сигнальне освітлення огорожі.

Варто зазначити, що міський голова поки не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на тиждень перекриють проспект Миру.

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Новости Днепра про У Дніпрі планують перекрити популярний проспект на правому березі: подробиціУкраїнська

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