В Днепре на неделю перекроют проспект Мира

В Днепре из-за ремонтных работ перекроют проспект Мира.

Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

По плану, с 25 апреля по 2 мая в Днепре перекроют проспект Мира. А именно участок дороги по парной стороне, от улицы Генерала Захарченко до Николая Михновского. Сделают это из-за ремонта дорожного покрытия.

Почти на неделю прекратят движение транспорта на этом участке. У места проведения ремонтных работ должны установить ограждения, дорожные знаки, организовать схему объезда и обеспечить движение пешеходов.

Впрочем, распоряжение пока еще не подписано, поэтому возможны изменения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре перекроют улицу в центре города, чтобы отремонтировать дождевую канализацию.

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