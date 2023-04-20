В Днепре на неделю перекроют проспект Мира

Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.
По плану, с 25 апреля по 2 мая в Днепре перекроют проспект Мира. А именно участок дороги по парной стороне, от улицы Генерала Захарченко до Николая Михновского. Сделают это из-за ремонта дорожного покрытия.
Почти на неделю прекратят движение транспорта на этом участке. У места проведения ремонтных работ должны установить ограждения, дорожные знаки, организовать схему объезда и обеспечить движение пешеходов.
Впрочем, распоряжение пока еще не подписано, поэтому возможны изменения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре перекроют улицу в центре города, чтобы отремонтировать дождевую канализацию.
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