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У Дніпрі на тиждень перекриють проспект Миру

Сьогодні 11:49
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У Дніпрі через ремонтні роботи перекриють проспект Миру.

Новости Днепра про У Дніпрі на тиждень перекриють проспект Миру

Про це йдеться в проєкті розпорядження опублікованому на сайті Дніпровської міськради.

За планом, з 25 квітня до 2 травня у Дніпрі перекриють проспект Миру. А саме ділянку дороги по парній стороні, від вулиці  Генерала Захарченка до Миколи Міхновського. Зроблять це через ремонт дорожного покриття. 

Майже на тиждень припинять рух транспорту на цій ділянці. Біля місця проведення ремонтних робіт мають встановити огорожі, дорожні знаки, організувати схему об’їзду та забезпечити рух пішоходів.

Втім, розпорядження поки що не підписане, тому можливі зміни.

Новости Днепра про У Дніпрі на тиждень перекриють проспект Миру

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі перекриють вулицю в центрі міста, щоб відремонтувати дощову каналізацію.

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Новости Днепра про У Дніпрі на тиждень перекриють проспект МируУкраїнська

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