У Дніпрі частково перекриють вулицю в центрі міста

У Дніпрі зібралися перекрити проїзну частину на вулиці в центрі міста.

Про це повідомили в департаменті благоустрою та інфраструктури.

У Дніпрі комунальники будуть ремонтувати дощоприймач на вулиці Воскресенській. Саме через це, поблизу будинків №23 та 28 частково перекриють проїзду частину. За планом, роботи розпочнуться 19 квітня, а закінчать благоустрій на цій ділянці 22 квітня.

Зазначається, що за п’ять днів комунальники мають відремонтувати аварійний колектор зливової каналізації, що знаходиться на розі вулиць Старокозацької та Воскресенської. На цій ділянці дощоприймач не був підключений до основного колектору, через що не виконував свої функції в повному обсязі.

Якщо збираєтеся їхати в цю частину міста, то зверніть увагу, адже через перекриття проїзної частини може бути ускладнений рух.

Як тільки роботи закінчать – проїзну частину відкриють повністю.

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