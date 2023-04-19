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В Днепре частично перекроют улицу в центре города

Сегодня 13:54
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В Днепре собрались перекрыть проезжую часть по улице в центре города.

Новости Днепра про В Днепре частично перекроют улицу в центре города

Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры.

В Днепре коммунальщики будут ремонтировать дождеприемник на улице Воскресенской. Именно поэтому, вблизи домов №23 и 28 частично перекроют проездную часть. По плану работы начнутся 19 апреля, а закончат благоустройство на этом участке 22 апреля.

Отмечается, что за пять дней коммунальщики должны отремонтировать аварийный коллектор ливневой канализации, который находится на пересечении улиц Староказацкой и Воскресенской. На этом участке приемник не был подключен к основному коллектору, из-за чего не выполнял свои функции в полном объеме.

Если собираетесь ехать в эту часть города, то обратите внимание, ведь из-за перекрытия проезжей части может быть затруднено движение.

Как только работы закончат – проезжую часть откроют полностью.

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