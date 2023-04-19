В Днепре частично перекроют улицу в центре города

Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры.
В Днепре коммунальщики будут ремонтировать дождеприемник на улице Воскресенской. Именно поэтому, вблизи домов №23 и 28 частично перекроют проездную часть. По плану работы начнутся 19 апреля, а закончат благоустройство на этом участке 22 апреля.
Отмечается, что за пять дней коммунальщики должны отремонтировать аварийный коллектор ливневой канализации, который находится на пересечении улиц Староказацкой и Воскресенской. На этом участке приемник не был подключен к основному коллектору, из-за чего не выполнял свои функции в полном объеме.
Если собираетесь ехать в эту часть города, то обратите внимание, ведь из-за перекрытия проезжей части может быть затруднено движение.
Как только работы закончат – проезжую часть откроют полностью.
Читайте также:
Автор:
Днепрян разнес мусор по всему микрорайону, чтобы не вывозить на…
В Кривом Роге 17 апреля в одном из частных домов…
В Днепре на пепелище нашли тело мужчины.
В Днепре водитель сбил курьера на скутере.
19 апреля городской голова Днепра Борис Филатов провел 36-ю очередную сессию горсовета. Заседание прошло оперативно и длилось около получаса.
Днепрян разнес мусор по всему микрорайону, чтобы не вывозить на полигон.
Юрий Игнат объяснил "затишье" с массовыми ударами.
Одесский дельфинарий попал в скандал из-за блогеров, снявших видео с морскими котиками в отеле.
В Кривом Роге 17 апреля в одном из частных домов между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой 43-летний злоумышленник нанес более 10 ударов 63-летнему знакомому.
В Днепре на пепелище нашли тело мужчины.
В Днепре водитель сбил курьера на скутере.
Вчера, 18 апреля, на территории частного домовладения в селе Богдановка Павлоградского района произошел пожар.
В Днепре частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить ремонтные работы, из-за чего отключат свет по нескольким адресам.
19 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!