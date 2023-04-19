Где в Днепре сегодня не будет электроэнергии: адреса

В Днепре частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить ремонтные работы, из-за чего отключат свет по нескольким адресам.

Где не будет света:

бульвар Звездный, 1, 1А, 1Д;

пер. Звездный, 1, 1Д;

тупик Запорожский, 1.

Электроэнергии не будет до 17:00.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграммах канале предприятия – https://t.me/cek_info.

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