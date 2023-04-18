Скоро открытие: в Днепре на одном из McDonald’s снова появилась вывеска

Но уже в сентябре 2022 года двери заведений начали открываться для посетителей в некоторых городах, в частности, в Киеве и области, Виннице, Львове, Житомире, Луцке, Ровно и т.д.
В начале марта компании анонсировали открытие ресторанов в Одессе (в конце марта) и Днепре (в конце апреля). И 28 марта McDonald’s возобновил свою работу в Южной столице.
В Днепре тоже начали активно готовиться к открытию. Так, сеть заведений быстрого питания подала документы на вывески в Днепре. Кроме того, возле ресторанов неоднократно замечали работников. А сегодня на одном из McDonald’s появилась вывеска.
Также там работники открывали зонты от солнца.
Отметим, пока точно неизвестно, какие рестораны откроются, но на работу приглашают заведения на просп. Дмитрия Яворницкого, Старомостовой площади, ул. Юрия Кондратюка и т.д.
Напомним, ранее мы писали, как изменились цены в McDonald’s за время войны.
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