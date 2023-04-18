Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Скоро открытие: в Днепре на одном из McDonald’s снова появилась вывеска

Сегодня 17:42
просмотров

Сеть McDonald's после начала полномасштабной войны прекратила работу в Украине.

Новости Днепра про Скоро открытие: в Днепре на одном из McDonald's снова появилась вывеска

Но уже в сентябре 2022 года двери заведений начали открываться для посетителей в некоторых городах, в частности, в Киеве и области, Виннице, Львове, Житомире, Луцке, Ровно и т.д.

В начале марта компании анонсировали открытие ресторанов в Одессе (в конце марта) и Днепре (в конце апреля). И 28 марта McDonald’s возобновил свою работу в Южной столице.

В Днепре тоже начали активно готовиться к открытию. Так, сеть заведений быстрого питания подала документы на вывески в Днепре. Кроме того, возле ресторанов неоднократно замечали работников. А сегодня на одном из McDonald’s появилась вывеска.

Новости Днепра про Скоро открытие: в Днепре на одном из McDonald's снова появилась вывеска

Также там работники открывали зонты от солнца.

Новости Днепра про Скоро открытие: в Днепре на одном из McDonald's снова появилась вывеска

Отметим, пока точно неизвестно, какие рестораны откроются, но на работу приглашают заведения на просп. Дмитрия Яворницкого, Старомостовой площади, ул. Юрия Кондратюка и т.д.

Напомним, ранее мы писали, как изменились цены в McDonald’s за время войны.

Читайте также:

Новости Днепра про Скоро открытие: в Днепре на одном из McDonald's снова появилась вывескаУкраїнська Новости Днепра про Скоро открытие: в Днепре на одном из McDonald's снова появилась вывескаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре спасают попавшую под обстрел беременную военную
    Новости Днепра
    Сегодня 17:56
    В Днепре спасают попавшую под обстрел беременную военную

    В Днепре лечат беременную офицера ВСУ.

    Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:51
    Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

    Снять дом в Днепре бывает выгоднее, чем арендовать квартиру. В…

    В Днепре пять часов тушат пожар на свалке
    Новости Днепра
    Сегодня 17:04
    В Днепре пять часов тушат пожар на свалке

    В Днепре пять часов горит свалка.

    Форзиции, сакуры и магнолии уже цветут: как в Днепре на выходных будет работать ботсад
    Новости Днепра
    Сегодня 16:39
    Форзиции, сакуры и магнолии уже цветут: как в Днепре на выходных будет работать ботсад

    В Днепре на выходных будет работать ботсад.

    Последние новости

    В Днепре спасают попавшую под обстрел беременную военную
    В Днепре спасают попавшую под обстрел беременную военную

    В Днепре лечат беременную офицера ВСУ.

    Сегодня 17:56
    просмотров
    Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)
    Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

    Снять дом в Днепре бывает выгоднее, чем арендовать квартиру. В придачу к жилью можно получить место для автомобиля или участок земли для выращивания овощей, а летом устраивать во дворе посиделки на «природе». Вместе с тем, аренда дома может нести с…

    Сегодня 17:51
    просмотров
    В Днепре пять часов тушат пожар на свалке
    В Днепре пять часов тушат пожар на свалке

    В Днепре пять часов горит свалка.

    Сегодня 17:04
    0
    просмотров
    Форзиции, сакуры и магнолии уже цветут: как в Днепре на выходных будет работать ботсад
    Форзиции, сакуры и магнолии уже цветут: как в Днепре на выходных будет работать ботсад

    В Днепре на выходных будет работать ботсад.

    Сегодня 16:39
    просмотров
    По улицам плавают лодки: пригород Днепра превратился в Венецию (ФОТО)
    По улицам плавают лодки: пригород Днепра превратился в Венецию (ФОТО)

    В поселке близ Днепра по улицам уже плавают лодки.

    Сегодня 16:03
    просмотров
    Наводнения в Днепре: разрушенная тюрьма, затопленный Амур и полтора метра воды у ЦУМа
    Наводнения в Днепре: разрушенная тюрьма, затопленный Амур и полтора метра воды у ЦУМа

    Из-за длительных дождей в этом году Днепр вышел из берегов, подтопив часть города и области. Явление это для нашего города не редкое, наводнения в Днепре ранее случались регулярно, а иногда бывали просто катастрофическими, не только портили имущество граждан, но и…

    Сегодня 14:52
    просмотров
    В Днепре за работой засняли «птичку-архитектора» (ФОТО)
    В Днепре за работой засняли «птичку-архитектора» (ФОТО)

    В Днепре была замечена миниатюрная птица.

    Сегодня 14:35
    0
    просмотров
    Вода уже на пешеходных дорожках: в Днепре начинает топить Сичеславскую Набережную (ВИДЕО)
    Вода уже на пешеходных дорожках: в Днепре начинает топить Сичеславскую Набережную (ВИДЕО)

    В Днепре река активно заливает Сичеславскую Набережную.

    Сегодня 13:36
    просмотров
    «VIP-купе»: в вентиляции поезда, курсирующего через Днепр в Польшу, перевозили «уклонистов»
    «VIP-купе»: в вентиляции поезда, курсирующего через Днепр в Польшу, перевозили «уклонистов»

    Проводник переправлял мужчин за границу в вентиляции поезда.

    Сегодня 13:02
    0
    просмотров
    ВСУ в Крыму, на что еще способна армия рф и что ждет Украину в ближайший год: о чем рассказал Буданов в новом интервью
    ВСУ в Крыму, на что еще способна армия рф и что ждет Украину в ближайший год: о чем рассказал Буданов в новом интервью

    Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал о том, являются ли секретные материалы Пентагона правдой и достигнута ли цель слива информации, а также когда ВСУ зайдут в Крым, что будет с людьми, которые казнят украинских военных и…

    Сегодня 12:37
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх