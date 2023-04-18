На Набережной Победы из-за подтопления пешеходная часть уходит в реку

В городе река затапливает косу на Победе, пляжи, вода даже добралась до одного из местных клубов.
Такое явление не только доставляет неудобства горожанам, но и наносит материальный ущерб.
Так, на Набережной Победы, недалеко от сквера «Прибрежный», из-за подтопления река поглощает пешеходную зону. Что приводит к разрушению самой дорожки.
Об этом пишет dnepr.info.
Если уровень воды еще больше поднимется, то ходить здесь будет невозможно.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре недалеко от железной дороги прорвало канализационную трубу: вода подмывает колеи, стоит невыносимая вонь.
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