У Дніпрі в тирі застрелився 20-річний хлопець: коментар поліції

Про це повідомляють місцеві ТГ-канали.
Зазначається, що до цього юнак був постійним клієнтом закладу. А вчора під час тренування зі стрільби він вистрелив собі в голову.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Нам підтвердили цю інформацію. Попередня правова кваліфікація – самогубство.
Усі обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік забив пенсіонера до смерті.
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