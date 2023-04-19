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У Дніпрі в тирі застрелився 20-річний хлопець: коментар поліції

Сьогодні 12:01
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Учора, 18 квітня, у Дніпрі у тирі спортивного комплексу “Динамо” застрелився 20-річний хлопець.

Новости Днепра про У Дніпрі в тирі застрелився 20-річний хлопець: коментар поліції

Про це повідомляють місцеві ТГ-канали.

Зазначається, що до цього юнак був постійним клієнтом закладу. А вчора під час тренування зі стрільби він вистрелив собі в голову.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Нам підтвердили цю інформацію. Попередня правова кваліфікація – самогубство.

Усі обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік забив пенсіонера до смерті. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в тирі застрелився 20-річний хлопець: коментар поліціїУкраїнська

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