У Кривому Розі чоловік забив пенсіонера до смерті

У Кривому Розі 17 квітня в одному з приватних будинків між двома чоловіками сталася сварка, в ході якої 43-річний зловмисник завдав понад 10 ударів 63-річному знайомому.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Потерпілого госпіталізували до міської лікарні, де від отриманих травм він помер.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі під час сварки син задушив власну матір шнурком.

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