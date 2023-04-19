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У Кривому Розі чоловік забив пенсіонера до смерті

Сьогодні 11:31
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У Кривому Розі 17 квітня в одному з приватних будинків між двома чоловіками сталася сварка, в ході якої 43-річний зловмисник завдав понад 10 ударів 63-річному знайомому.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік забив пенсіонера до смерті

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Потерпілого госпіталізували до міської лікарні, де від отриманих травм він помер.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік забив пенсіонера до смерті

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі під час сварки син задушив власну матір шнурком. 

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