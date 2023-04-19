У Кривому Розі чоловік забив пенсіонера до смерті

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Потерпілого госпіталізували до міської лікарні, де від отриманих травм він помер.
Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі під час сварки син задушив власну матір шнурком.
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