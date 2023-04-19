У Повітряних силах пояснили, чому давно не було масових ракетних атак

Юрій Ігнат пояснив "затишшя" з масовими ударами.

Восени та майже всю зиму Україна переживала постійні масові обстріли з боку РФ. Ракети діставали не тільки на прифронтові регіони, а й вглиб країни. Втім, останнім часом не має навіть поодиноких атак.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому останнім часом немає масових обстрілів. За його словами, за осінь-зиму РФ використала майже весь свій стратегічний запас, тому наразі відчуває значний ракетний голод.

За цей період РФ використала близько 850 ракет, 750 з яких не влучили в ціль та були збиті. Наразі Росія перейшла на авіабомби, які застосовує по територіям, які в безпосередній близькості до фронту. Юрій Ігнат також не виключає, що влітку РФ може розпочати відновлення старих ракет Х-50.

Нагадаємо, сьогодні вночі Дніпропетровщину намагалися атакувати “шахеди”. Один із безпілотників збили в передмісті Дніпра, а решту знищили ще в Запорізькій області.

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