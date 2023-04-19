У Запорізькій області заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні

Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Рада оборони Запорізької області напередодні поминальних днів ввела низку обмежень. Зокрема, з 22 до 25 квітня жителям населених пунктів, які знаходяться неподалік фронту, заборонили відвідувати кладовища. Заборону ввели у територіальних громадах:
Пологівський район
Василівський район
В інших громадах Запорізької області рекомендують обмежити відвідування кладовищ. Напередодні та під час поминальних днів у Запорізькій області поліція буде контролювати громадський порядок.
Читайте також:
Автор:
Учора ми писали, що на Перемозі у Дніпрі сильно підтопило…
Його довжина близько 25 метрів.
У Дніпрі річка, що вийшла з берегів, затоплює не тільки…
У Дніпрі річка продовжує підтоплювати набережну. Особливо сумна ситуація у…