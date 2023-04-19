У Запорізькій області заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні

У Запорізькій області частково заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні. Заборона стосується прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Рада оборони Запорізької області напередодні поминальних днів ввела низку обмежень. Зокрема, з 22 до 25 квітня жителям населених пунктів, які знаходяться неподалік фронту, заборонили відвідувати кладовища. Заборону ввели у територіальних громадах:

Пологівський район

Гуляйпільській;

Воздвижівській;

Малинівській;

Оріхівській;

Преображенській;

Малотокмачанській;

Василівський район

Степногірській.

В інших громадах Запорізької області рекомендують обмежити відвідування кладовищ. Напередодні та під час поминальних днів у Запорізькій області поліція буде контролювати громадський порядок.