На Победе по велодорожкам плавают утки (ФОТО)

Сегодня ситуация усугубилась. Воды стало еще больше, особенно там, где кафе: места, где раньше отдыхали люди, затоплены.
Об этом сообщает dnepr.info.
Также река вплотную подобралась к пешеходным дорожкам. А там, где раньше были велодорожки, теперь плавают утки.
Напомним, ранее мы писали, что на территории областного центра вода затапливает частные дома и дачные участки, пляжи, набережную и т.д. В пресс-службе «Укргидроэнерго» объяснили, что в этом году уровень воды на приблизительно метр превышает прошлогодний. Главная причина подтоплений – стремительное увеличение уровня подземных вод и регулярные осадки. Подробнее — тут.
Также ранее мы писали, что в Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО).
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