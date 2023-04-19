На Победе по велодорожкам плавают утки (ФОТО)

Вчера мы писали, что на Победе в Днепре сильно подтопило косу: на велодорожках уже плещется малёк, вода окружила тамошние кафе, а некоторые лавочки оказались уже почти посреди реки.

Сегодня ситуация усугубилась. Воды стало еще больше, особенно там, где кафе: места, где раньше отдыхали люди, затоплены.

Об этом сообщает dnepr.info.

Также река вплотную подобралась к пешеходным дорожкам. А там, где раньше были велодорожки, теперь плавают утки.

Напомним, ранее мы писали, что на территории областного центра вода затапливает частные дома и дачные участки, пляжи, набережную и т.д. В пресс-службе «Укргидроэнерго» объяснили, что в этом году уровень воды на приблизительно метр превышает прошлогодний. Главная причина подтоплений – стремительное увеличение уровня подземных вод и регулярные осадки. Подробнее — тут.

Также ранее мы писали, что в Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО).

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