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На Победе по велодорожкам плавают утки (ФОТО)

Сегодня 18:38
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Вчера мы писали, что на Победе в Днепре сильно подтопило косу: на велодорожках уже плещется малёк, вода окружила тамошние кафе, а некоторые лавочки оказались уже почти посреди реки.

Новости Днепра про На Победе по велодорожкам плавают утки (ФОТО)

Сегодня ситуация усугубилась. Воды стало еще больше, особенно там, где кафе: места, где раньше отдыхали люди, затоплены.

Об этом сообщает dnepr.info.

Также река вплотную подобралась к пешеходным дорожкам. А там, где раньше были велодорожки, теперь плавают утки.

Новости Днепра про На Победе по велодорожкам плавают утки (ФОТО)

Новости Днепра про На Победе по велодорожкам плавают утки (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что на территории областного центра вода затапливает частные дома и дачные участки, пляжи, набережную и т.д. В пресс-службе «Укргидроэнерго» объяснили, что в этом году уровень воды на приблизительно метр превышает прошлогодний. Главная причина подтоплений – стремительное увеличение уровня подземных вод и регулярные осадки. Подробнее — тут.

Также ранее мы писали, что в Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО).

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